Djamil Ghouli alias Djam se produira en concert le mercredi 21 août au sein de l’opéra d’Alger Boualem Bessaïh et ce, à partir de 21h. L’artiste qui a signé un nouveau morceau, El Baloun ydour, à l’occasion de la coupe d’Afrique, ne manquera certainement pas de le chanter et faire trembler l’Opéra en sus de ses autres tubes, notamment les derniers dont Dinars ou encore Madiba, Briya, Oasis dans le désert, extraits de son album Zdeldel. Pour rappel, l’artiste qui est auteur, compositeur et interprète, opère dans un genre alternatif qui mêle à la fois rythmes énergiques et textes percutants.

Ses chansons sont empreintes de musicalités issues du terroir mêlées à des sons d’instruments typiquement africains d’où la qualité de son album qui témoigne d’ un travail de recherche avéré. Apres

10 ans dans le groupe Djamwi Africa, l’artiste qui a décidé de s’envoler de ses propres ailes a réussi son pari en se lançant en solo. Aujourd’hui, Djam est une marque déposée et le son de Djamil et sa voix percutante sont reconnaissables parmi mille !

Enfin, pour vous procurer les tickets, à noter que ces derniers sont disponibles au niveau des guichets de l’opéra d’Alger.