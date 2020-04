Le festival virtuel du film à domicile (Domum) est un événement cinématographique organisé par l'association culturelle «Daw el Moutawassit» (Lumière de la Méditerranée), sous la tutelle de la direction de la culture de la wilaya de Annaba, en collaboration avec le Centre algérien de la cinématographie, le Festival international du film amateur de Kélibia en Tunisie et les Journées cinématographiques de Damas en Syrie. Prévu du 5 au 30 avril 2020, l'événement aspire à encourager le génie créatif et donner vie aux activités culturelles durant ces circonstances exceptionnelles traversées par notre pays, à travers la production et la promotion de films produits à domicile,l'objectif étant aussi d'animer la scène culturelle plombée par les mesures préventives prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et créer des distractions au sein des familles pour dépasser l'ennui durant le confinement sanitaire. Présidé par Salim Aggar, directeur du Centre algérien du cinéma, réalisateur et critique cinématographique, le jury sera composé de Fatima Ouezen, productrice et réalisatrice de cinéma,Messaoud Bouchâïb, réalisateur de cinéma marocain, El-Mouhhaned Keltoum, réalisateur de cinéma syrien et de Aymen El-Djalili, ex-directeur du festival de Kélibia du film amateur en Tunisie. Les conditions de participation sont simples. Les films doivent être envoyés entre le 5 et le 20 avril 2020. à noter que la participation est ouverte pour tout le monde.

Modalités de participation

La participation se fait avec des courts-métrages ou des «vidéos-art». Le film doit être réalisé à l'intérieur de la maison, la prise de vues doit se faire à l'horizontale (mode paysage), la durée du film ne doit pas dépasser les 3 minutes, les participants ont la liberté totale dans le choix des sujets traités par leurs films. L'idée doit être originale et compréhensible. Le film ne doit contenir aucune scène ni promouvoir des idées en contradiction avec les valeurs humaines universelles. Aussi, le film devra n'avoir jamais pris part dans un précédent événement culturel ou télévisé et encore moins avoir été diffusé sur les réseaux sociaux. Chaque participant peut s'inscrire avec un seul film. La prise de scène doit se faire avec un smartphone ou une caméra. Le montage du film doit se faire exclusivement à l'aide d'applications sur smartphone. Les films doivent être accompagnés d'une fiche artistique et d'un résumé de trois lignes, avant le 20 avril 2020 à la boîte mail: [email protected] Le vote sera ouvert au public sur la page Facebook du festival afin de sélectionner le meilleur film à partir du début des projections.

Trophée arobase d'or

La projection des films sur les différentes plates-formes sociales du festival se fera du 20 au 25 avril 2020. Les participants les plus actifs sur la page officielle du festival seront honorés par le sponsor du festival, l'agence de voyages Instal. Les résultats seront annoncés le 30 avril 2020. Les lauréats recevront, de la part de la direction de la culture de Annaba, les distinctions virtuelles suivantes: le trophée arobase d'or, Le trophée arobase d'argent, le trophée arobase de bronze ainsi que des abonnements Netflix, Spotify et des cartes gift Google Play de la part de l'opérateur économique Monsieur Accessoires. Le Centre algérien de la cinématographie se chargera de la promotion de films lauréats sur son site officiel. En parallèle de la projection des films, des ateliers interactifs et pédagogiques seront tenus par des spécialistes du cinéma et de l'audiovisuel, sur la page Facebook officielle du festival. Enfin, il est utile de savoir que Domum est un mot latin qui signifie maison. Une bonne initiative en soi qui suscitera sans doute des émules.