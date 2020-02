Un don de 11 toiles d’artistes plasticiens célèbres a été fait au Musée d’art moderne d’Oran (Mamo). Les tableaux sont l’œuvre d’un groupe de peintres dont Sayah Fatima-Zohra, Fawzia Menaouer, Tahraoui Faïza, Boudekhana Fatima-Zohra, Saïd Debladji, Taleb Mahmoud, Mustapha Guenaoui, Belzina Cherif, Chawki Zemani, Belmekkti Mourad et le calligraphe Kour Noureddine, a précisé Haoua Khadidja qui est conservatrice du patrimoine culturel au Mamo. Les tableaux traitent de divers sujets touchant à l’histoire et au patrimoine de l’Algérie avec des styles différents et une vision artistique propre à chaque artiste plasticien, a-t-elle indiqué, faisant savoir que les artistes ayant fait ce don au Mamo sont d’Oran, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem et Béjaïa. Dans ce contexte, elle a souligné que le musée a ouvert la voie à des artistes pour leurs œuvres partant d’une certitude que la peinture artistique revêtira, au fil du temps, une dimension historique, tout en saluant cette initiative louable. Dans le même cadre, les peintres Selka Abdelwahab, Kalouza Mohamed Amine, Cherif Slimane,Hachemi Ameur, Talbi Rachid et Kaissar Sid Ahmed préparent des tableaux pour les offrir au Mamo, selon Mme Haoua. Le Mamo s’attelle actuellement au recueil pour élaborer un dossier sur les œuvres artistiques offertes et le présenter devant la commission spécialisée du ministère de la Culture en charge du classement des tableaux pour les inscrire à l’inventaire du patrimoine national. à l’occasion de la fête nationale de l’Artiste, célébrée le 8 juin de chaque année, les 11 tableaux reçus par le musée seront exposés à Oran, qui a ouvert ses portes en mars 2017.