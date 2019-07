Alger accueillera le « Dzaïr Show » sur plusieurs jours, qui réunira les fans d’humour et de divertissement autour d’un casting choisi les 14, 15 et 16 août prochains. Selon le site vinyculture, il y aura entre autres Wary Nichen, Kader Bueno et Djam. Ce dernier qui n’est plus à présenter partagera la scène avec Wary Nichen, Kader Bueno, mais aussi Réda Seddiki, Malaika Belliard et Oumar Diaw. Une manière d’apprécier le talent des artistes dans une ambiance détendue.

Ainsi que de voir de près ces noms qui font l’actualité événementielle de la scène algérienne. Il est aussi à noter que cet événement qui porte l’étiquette du « Dzaïr Show » sera animé par un maître de cérémonie de taille en la personne de DJ R-One. Plus d’informations sur les horaires et les tarifications à venir sur la page Facebook de l’opéra d’Alger.