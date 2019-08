Une éclatante prestation au théâtre Sid-Ali Kouiret, à la promenade des Sablletes est au menu . En effet,la saison 2019 touche à sa fin à l’initiative de l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger. Un concert de musique explorant le répertoire algérien sera présenté par les célèbres voix de la chanson chaâbie et algéroise dont : « Abdelkader Chaou » & «Nadia Benyoucef» et ce samedi 31 août 2019, au théâtre de plein air Sid-Ali Kouiret((promenade des Sablettes), un concert au grand bonheur du public algérois, à partir de 21h00.Un récital qui répondra à l’attente des fans de ce genre musical, afin d’apprécier son vaste répertoire.