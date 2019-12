Une fois n’est pas coutume, l’opéra d’Alger Boualem Bessaïh se met à l’heure du réveillon cette année en vous conviant à une soirée cent pour cent funk en se mettant à l’heure de la musique des 80’s et ce grâce au groupe Funk Fathers Band, qui sera accompagné du guitariste Salim Allal. Ces derniers vous promettent une soirée des plus déjantées pour passer le Nouvel An. En addition de la pop funk, un spectacle de danse sera également au programme, précédé par un cocktail de bienvenue en début de soirée. Le spectacle débutera à 22h, avec ouverture des portes à 20h. la soirée promet d’être festive jusqu’à 3h du matin. Le prix d’entrée est fixé à 3000 DA. Vous pouvez acheter les tickets directement à l’opéra d’Alger, tous les jours de la semaine avec un horaire week-end de 9h30 à 16h30 le samedi et de 15h à 17h le vendredi. Pour plus d’information, Vous pouvez par ailleurs appeler à l’un des numéros suivants pour plus d’informations : 0549 135 712 ou 0560 246 557.