Se faire oublier a été pour Abderrazak Ghozlane un choix qui n’a jamais été expliqué. C’est d’ailleurs sa disparition, avant-hier, qui le fera immerger dans le monde des artistes et des gens qui se souviennent encore de ses chansons cultes. Cet artiste qui a marqué la chanson kabyle des années 70 de sa marque de fabrique vient de tirer sa révérence dans l’anonymat le plus absolu. Abderrazak Ghozlane a été enterré, hier, dans son village Bouzekout. Avant de partir en France encore très jeune, il passera son enfance dans cette petite bourgade située à Bousselam, daira de Bouandas, wilaya de Sétif. A Paris, le jeune Abderrazak découvrira le milieu des artistes dans les années 60.

Artiste torturé

Il fera la connaissance de beaucoup d’artistes algériens en général et kabyles particulièrement à l’instar du grand Slimane Azem. Son talent dans la maîtrise de la guitare ainsi qu’une voix en or seront découverts et vite révélés au monde par de nombreuses chansons cultes. Il composera plusieurs chansons qui resteront jusqu’à présent très connues. A Tomobile nekki d agoujil, Ighared Lmektoub et bien d’autres compositions qui ont marqué la chanson kabyle de l’émigration dans les années 60 et 70. Sa carrière artistique durera jusqu’à la fin des années 70. Puis, l’artiste affichera écran noir. Son choix de se faire oublier, il ne l’expliquera à personne. Abderrazak Ghozlane avait pourtant tous les ingrédients de la réussite. Une belle voix, un maniement exceptionnel de la guitare et surtout des études supérieures en mathématiques et à l’école d’aéronautique de Toulouse. Selon des bribes d’informations très rarissimes sur cette dernière partie de son existence à Bouadans, Ghozlane aimait passer son temps à sculpter sur le bois. Des sculptures qu’il n’a jamais exposées devant un public. Paradoxalement, dans son exil intérieur, l’artiste n’a jamais été visité par ses amis artistes qui l’ont connu en France.

Oublié par ses pairs

Aussi bizarre soit-il, ce grand artiste très introduit dans les milieux artistiques parisiens a réussi à se faire oublier même par les médias. Certains affirment qu’il a exercé comme soudeur pendant une période. Enfin, le cas du défunt Abderrazak Ghozlane rappelle le sort de beaucoup d’artistes tombés dans l’oubli. Le paysage artistique est très rude pour cette catégorie qui ne trouve aucun appui à la fin de sa vie. Ces dernières années, malgré les efforts dans la prise en charge comme la carte d’artiste délivrée par l’Onda, beaucoup trouvent du mal à se produire à cause du manque de spectacles. Il faut dire aussi que l’arrivée de l’Internet a gravement sanctionné les artistes qui ne peuvent plus produire sans se faire pirater.

Le phénomène de piratage a fait que ces derniers n’ont plus de ressources financières pour vivre dignement. Beaucoup d’artistes ont d’ailleurs dû travailler durant les dernières années de leur vie pour survivre.