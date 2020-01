Organisé par CAP et l’opéra d’Alger Boualem Bessaïeh accueille le 17 janvier à partir de 18h, le septacle Dzair, Rihla Fi Zman. Ce spectacle retracera l’histoire de l’Algérie à partir du XVe siècle de manière artistique ; accompagnée d’un orchestre musical interprétant des morceaux relatifs aux événements historiques et d’une troupe de théâtre. Un spectacle des plus vivants qui promet émotions et connaissance. Un spectacle fait par des étudiants algériens pour raconter la beauté, la richesse et l’unicité d’un pays.