La galerie Mohamed Racim, accueille actuellement une exposition d’art plastique consacrée à l’art pictural de nombreux artistes, venus principalement de la région des Hauts-Plateaux (El Hodna) et notamment de M’sila. En rentrant, ce sont les œuvres d’Okba Marwani qui vous accueillent. Ce dernier donne à voir deux portraits : un de Mohamed Boudiaf et un second du moujahid Amirouche tout en peignant aussi dans un style figuratif la nature morte.

M’sila au rendez-vous

L’on arrive en effet à discerner dans un de ses tableaux la place de Aïn El Fouara qu’il

reprend à sa façon. Salima Haderbach, pour sa part, peint sur la toile une mosaïque de pointillés sur plusieurs tableaux déclinés sous diverses couleurs avec un contraste entre les couleurs chaudes et froides. Des compostions abstraites bien originales en jouant à la fois sur les couleurs et le mouvement. Dans un autre registre, Salima Haderbach peint sur des tissus, des semblants d’estampes à la japonaise où l’on distingue des motifs floraux multipliés, peints sur des banderoles comme des parchemins. Une technique bien originale pour le coup qu’est le support utilisé qui sort de l’ordinaire. Un travail réalisé en technique mixte. Un thème floral redondant, mais assez intéressant d’un point de vue visuel. Zerougua Nabil peint dans un style abstrait, mais semi-abstrait de sa vie, comme c’est indiqué sur les titres de ses

œuvres. Sur certains de ses tableaux, on aperçoit néanmoins des silhouettes d’hommes, un autre se veut décliné comme une carte de géographie. Dans un style tout à fait académique cette fois, l’artiste peint un très beau portrait représentant un vieillard, mais et puis dans un style complètement différent, un tableau nommé visage où l’on distingue deux visages avec des gros yeux, mais déclinés dans un geste assez minimaliste, loin d’être classique.

Chegrane et les autres

Originaire de M’sila, il est à noter que ce dernier est l’organisateur de cette exposition qui se tient jusqu’au 14 janvier. Deux invités accompagnent cette exposition. On citera Noureddine Chegrane dont les peintures sont déclinées en petits comme grands formats, sont reconnaissables à leurs couleurs chatoyantes avec toujours, au milieu, cette silhouette assez caricaturale de ce petit bonhomme en mouvement. Un personnage central qui se détache en noir sur un fond d’une symphonie de couleurs, ce qui fait la particularité de la peinture de Noureddine Chegrane. Un côté bon enfant qui rappelle le caractère de l’artiste. L’autre invité est Gemroud Madjid qui présente quant à lui une série de peintures mettant en avant l’école du signe dans un magma de couleurs qui rappellent la Méditerranée. Pour sa part, Amor Driss Lamine Dokmane présente une série de peintures qui datent de 2014. L’artiste qui prépare une expo individuelle sur le Tassili, donne à voir à la galerie Racim, plusieurs tableaux réalisés en technique mixte où le collage est souvent employé, comme le papier mâché, histoire d’insuffler à ses œuvres une certaine épaisseur, mais de relief surtout. Le tout dans un art abstrait à forte concentration de couleurs chaudes, comme témoigne un de ses tableaux intitulé «tu me brûles». Il est bon de savoir que l’établissement Arts et Culture compte organiser pour le mois d’avril prochain la cinquième édition du Salon du recyclage et de la récupération. La liste des artistes participants n’est pas encore close. L’exposition englobera des artistes-peintres, mais aussi des sculpteurs. Le programme comprendra aussi des conférences, des ateliers pour adultes et enfants, mais aussi projection de films. Plusieurs artistes prendront part et ce des différentes régions du pays et notamment le plus connu spécialiste en matière de récupération M.Massen et dont Madjid Gemroud est le commissaire.