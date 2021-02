La galerie Ifru Design a fêté le 24 janvier dernier la Journée mondiale de la culture africaine. Pour ce faire, elle organisae une belle exposition du jeune artiste El Bahi Belkheiri qui s'intitule «El bahi au coeur de l'Afrique».

Le vernissage a eu lieu jeudi, 28 janvier dernier, au sien de la galerie, sise au 139ter, boulevard Krim Belkacem, Télemly,Alger. «Africa est une divinité d'origine libyque, connue en langue berbère sous le nom d'Ifru», confie non sans fierté, sur sa page toute fière la galériste Amel Bara Kasmi qui célébrera aussi, juste avant, la fête de Yennayer en organisant une très belle expo-vente de bijoux berbères.

L'exposition qui se tient actuellement aux cimaises de la galerie Ifru Design a trait à la beauté du continent noir, à travers de nombreux portraits, poteries et autres sculptures liés à l'Afrique.

«Le continent africain rayonne de ses incroyables richesses. Paysages à couper le souffle, animaux sauvages et ethnies à la culture riche: la liste est non exhaustive. C'est cette beauté de l'Afrique que cherche à partager El Bahi dans son exposition qui s'intitule «El Bahi au coeur de l'Afrique», nous explique t-on.

Portraits expressifs

Avec des couleurs chaudes et à l'aide de peinture à l'huile, le jeune artiste peintre, dresse des portraits fantasmés de femmes et autres figures africaines, noyées dans des couleurs bigarrées ou zébrées de stries animalières, rappelant la savane avec ses têtes de tigres. De quoi vous insuffler de l'énergie et de la chaleur en cette période hivernale. Des visages expressifs que l'artiste a su rendre palpables grâce à sa maîtrise affutée du pinceau. Pour rappel, nous ap-prend-on «Belkheiri El bahi est un artiste de la wilaya de Djelfa, né le 3 octobre 1994. Jeune et brillant, il a découvert son amour pour la peinture au lycée en s'inscrivant au hasard à l'atelier de dessin. Un amour naissant qui n'a fait que s'accroître depuis. Sa première réalisation fut la bonne, elle était à la hauteur d'un artiste complet.»

Des oeuvres atypiques

Et d'apprendre aussi «El bahi ne s'arrête pas là, bien au contraire, il s'essaye à plusieurs domaines artistiques comme: la sculpture ou la calligraffiti. Ce qui deviendra par la suite sa touche singulière dans toutes ses toiles: un mélange de portraits, d'éléments de la nature et de calligraffiti. Ses oeuvres sont atypiques. Mais pour arriver à trouver son chemin, il s'essaye d'abord aux natures mortes et à la reproduction de quelques tableaux connus comme ceux d'Etienne Dinet.». peut -on lire à propos de sa biographie. Et de poursuivre: «Heureusement pour lui, ces réalisations sont un peu trop coutumières, ce qui le pousse à avoir son propre style.».

A noter que cette exposition est visible tout les jours de 13h30 à 18h00, au niveau de la galerie et ce jusqu'au 10 février. Il est bon à savoir aussi que la galerie s'enrichit pour sa rentrée annuelle de nouveaux ateliers d'art, tels les «débats graphiques du mercredi» dont le premier sera étrenné et animé le 3 février à partir de 16h30 par l'artiste plasticien Karim Sergoua.

Des ateliers, note t-on, qui sont offerts par la galerie Ifru Design et l'artiste à toute personne désireus s'initier à l'art, qu'elle soit «chômeuse, fonctionnaire, hittiste etc».

Le plus important étant de laisser le participant s'exprimer sur du papier et de s'intéresser aux traits suggérés en toute liberté et sans contrainte académique, le tout dans un réel souci du partage et d'échange artistique et humain. Une louable initiative en soi.