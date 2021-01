L'oeuvre intitulée «El Bayt El Abyadh» (la maison blanche) de Hamza Ghanem de la wilaya de M'sila s'est vue décerner le Premier Prix du concours national de la meilleure vidéo de sensibilisation de jeunes à la prévention contre la Covid-19 clôturé jeudi à Sétif.

Le Second Prix a été accordé «Choukrane 2020» (Merci 2020) de Khalil Kadri de Sétif et le troisième à la vidéo «Linaïch maâ ka ikhoua aou namout maâ ka aghbiyaâ» (Vivons ensemble en frères ou mourrons ensemble en débiles) d'Abdelilah Bazaâ de Sétif. Le Quatrième Prix a été décerné par le jury à «Baba oua el corona» (Mon père et le corona) de Seif El Islam Deghdak de Constantine. Aussi,

27 oeuvres sont entrées en lice à ce concours ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans initié par l'association «Insaf» avec le concours de l'Odej et de la direction de la jeunesse et des sports, a déclaré Adel Bouregazen, président de l'association en marge de la cérémonie de remise des prix. Un jury de spécialistes a départagé les vidéos dont la durée n'excède pas les 3 minutes, reçues entre le 28 novembre et le 15 décembre et en a désigné les

10 qualifiées pour la phase finale diffusées toutes sur la page YouTube de l'association «Insaf», a-t-il dit. Il a également souligné que l'objectif de la manifestation est de contribuer à la sensibilisation de la société contre la Covid-19 et à encourager les jeunes cinéastes. La vidéo lauréate du concours montre plusieurs scènes dont une mosquée vide et présente des séquences de prévention contre le Covid-19, sur fonds de chant patriotique, «Min ajlika ya watini».