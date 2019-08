Le groupe «El Dey» animera un concert le 30 août prochain à l’opéra d’Alger Boualem Bessaïh à partir de 20h. Une des musiques les plus actuelles du moment sera ainsi au rendez-vous pour le plus grand plaisir du public algérois. Le groupe qui est connu pour des titres comme «Maria» ou encore «Leila» n’hésitera pas à mettre le feu à la salle en entraînant ses nombreux fans dans une ambiance de folie. Pour rappel, «El Dey» est un groupe originaire d’Alger, formé en 2009. Mêlant avec beaucoup de talent la musique diwane, la pop et parfois même le jazz, cette fusion se marie avec des textes pointilleux qui parlent à tous. Le groupe n’hésite pas, par ailleurs, à se produire dans des tons chaâbis, ce qui fait de lui une des valeurs sûres de la musique algérienne actuelle. Rappelons aussi qu’il jouit d’une certaine notoriété internationale, se produisant à plusieurs reprises dans d’autres pays. Notons que le prix du ticket a été fixé à 1200 DA.