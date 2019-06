« Il s’agit de la première production du TRO, dédiée aux enfants, dans le but de les imprégner de la tradition populaire de la « halqa », si chère au regretté dramaturge Alloula, a-t-il indiqué». L’auteur du texte du nouveau spectacle « El Faqir » n’est autre que Mourad Senouci, qui explique : « L’idée est partie de l’affluence du jeune public, observée aux différentes représentations de la pièce « El Harraz », qui constitue le premier spectacle de rue, produit l’année dernière par le TRO. La mise en scène, quant à elle, est assurée par la talentueuse Leïla Touchi, la réalisatrice de la pièce « El Harraz », qui a été jouée avec succès dans différents quartiers populaires d’Oran et d’autres villes du pays. « El Fakir » est programmée pour le 8 juillet prochain. Le TRO s’est également investi dans la coproduction, avec la coopérative théâtrale « Mass-Art », mais aussi avec un autre spectacle de rue intitulé « Ennadji » (le survivant), écrit et mis en scène par Adila Bendimered.

« Ennadji » sera jouée le 22 juin prochain, a fait savoir le directeur du TRO, signalant que la grande place publique 1er-Novembre et le quartier populaire de Sidi El Houari accueilleront les premières représentations des nouvelles créations.