Le 9 novembre dernier, Feriel Gasmi Issiakhem, global Designer, architecte d'intérieur et commissaire d'expositions, a été élevée au rang de Chevalier de l'Ordre de l'Étoile.

La cérémonie de remise de cette honorable distinction qu'offre généralement le président de la République italienne s'est tenue la semaine dernière au niveau de l'ambassade d'Italie.

En effet, elle a été remise en main propre par Son Excellence l'ambassadeur d'Italie Pasquale Ferrara. Ce grand titre a été remis à Feriel Gasmi Issiakhem pour son grand intérêt accordé à l'Italie de façon générale et au design italien en particulier et, notamment pour avoir été commissaire par deux fois consécutives de l' «Italian Design Day», et dont cette fameuse édition placée sous le signe «le design italien rencontre le design algérien» qui s'est déroulé au Mama. Rappelons que la 4e Journée du design italien a coïncidé cette année avec le 5 novembre 2020. Elle devait être célébrée cette année au Vietnam via une grande exposition avec comme thème principal «Dessiner le futur: développement, créativité, durabilité et beauté». Rappelons aussi que la Journée du design italien a vu le jour en 2017 à l'initiative du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en association avec les fondations

«Fondazione Compasso d'Oro» et «Triennale di Milano» à laquelle Feriel Gasmi Issiakhem a participé également et connaît très bien. Chaque année, 100 ambassadeurs culturels italiens dans 100 villes différentes partagent et échangent avec des amateurs d'art, des stylistes, des architectes, des paysagistes et des urbanistes sur le devenir du monde, le développement durable ou la préservation des

oeuvres de valeur à la beauté intemporelle.

Cet évènement permet aussi d'exposer les nouveautés de l'industrie du design italien et de développer de futures coopérations.

Une affection particulière pour l'Italie N'hésitant pas à poster une photo sur ses réseaux sociaux de cette cérémonie, Feriel Gasmi Issiakhem a, en effet, fait savoir qu'elle a été « honorée par une distinction d'un pays que j'affectionne particulièrement, l'Italie qui a toujours nourri mon imaginaire de création et d'engagement socio-économique dans le monde du design et de l'architecture et de l'art et avec lequel j'ai de profonds attachements».

Remerciant pour ce faire, l'Italie et Son Excellence l'ambassadeur d'Italie en Algérie Pasquale Ferrara, «une grande et belle personne, faut le souligner.» a-t-elle ajouté, la designer a conclu ses mots en s'adressant cette fois à « toutes celles et tous ceux qui m'ont encouragée et cru en un petit bout de moi, j'espère de tout coeur qu'un jour il y aura encore plus d'étoiles qui nous serviront de guides sur la voie de la résilience en ces temps si incertains». Il est bon à noter que Feriel Gasmi Issiakhem, qui n'a cessé de monter des projets en matière de design, est également commissaire de la biennale algéro-française du design - Dzign 2020, qui devait se tenir en mai 2020 mais a dû être reportée en raison de la crise sanitaire qui secoue la planète et par la même occasion, l'Algérie.

Un grand événement qui devait entrer en résonance avec «Lille 2020, capitale mondiale du design» et porter sa réflexion sur le design et la vie moderne dans nos villes, en interrogeant la thématique suivante: «Réinventer la ville par le design». Comment le design s'adresse-t-il au plus grand nombre en rendant cette discipline accessible au quotidien? Comment le design s'empare-t-il de la culture et des pratiques locales pour les transformer en créations, produits, services, systèmes pour faciliter et embellir nos vies.

Biennale algéro-française Dzign 2020

Designers, architectes, ingénieurs, chercheurs, artistes, étudiants devraient anticiper sur le devenir de nos villes, quartiers, rues et nos intérieurs en les transformant en véritables laboratoires d'innovation urbaine, avec à la clé, des solutions esthétiques et fonctionnelles. Dzign 2020 se devait de montrer que le design aujourd'hui, parti de l'univers du mobilier, s'est transformé en science au service de l'homme, pour ses espaces de vie communs. Cette manifestation «Dzign 2020» avait pour ambition de suggérer comment les méthodes propres au design peuvent s'adapter aux processus d'interventions dans la ville (extra-muros), mais aussi dans nos intérieurs (intra-muros), avec comme vecteur le développement durable, économique, culturel et social. Dzign 2020 se voulait aussi recentrer les débats autour de la transversalité de cette discipline qui s'exprimera à travers les visions et projets de ses acteurs: architectes, artistes, ingénieurs, chercheurs et designers.

Deux grandes expositions devaient être montrées au premier semestre 2020 après la sélection des projets, objets et concepts retenus prendront place au MAMA pour le thème Dzign 2020 extra-muros et à l'Institut français d'Alger pour celui de Dzign 2020 intra-muros.

Le programme comprenait aussi des conférences et rencontres avec des designers français et algériens de renommée internationale qui devaient être organisés dans différents lieux, mais aussi des ateliers et master class à la villa Abdeltif et aux Ateliers sauvages par des professionnels invités accompagnant des groupes de jeunes designers, architectes, artistes, étudiants... À la fin de l'exposition, une sélection de projets devait être amenée à circuler en Algérie (au sein du réseau de l'Institut français d'Algérie, et d'autres), mais également en France. Bref, ce n'est que partie remise à cause du Covid-19. Un très bon projet qui se tiendra en tout cas bel et bien plus tard quand les choses rentreront dans l'ordre. Ceci n'est que «reculer pour bien sauter!».