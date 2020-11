La star ne sait pas encore si le président-élu va l’appeler à avoir des responsabilités dans son administration. Les amateurs de cinéma ont eu la surprise d’apercevoir un visage et un nom familiers lorsque l’équipe de transition du président-élu américain Joe Biden a été annoncée ce lundi : une certaine Sharon Stone ! La star de Basic Instinct l’a révélé dans l’émission Extra. « Oui je fais partie de l’équipe de transition de Biden et si le président ou la vice-présidente Harris me demandent de travailler sur les maladies infectieuses, je le ferai et j’utiliserai toute mon expérience dans la lutte contre les maladies infectieuses, après une vie entière consacrée à les comprendre », a-t-elle confié à Billy Bush, le présentateur. « Maintenant que j’en suis au troisième acte de ma vie, je crois que j’ai envie d’être plus utile, plus productive », a-t-elle ajouté. Lorsqu’elle laisse entendre qu’elle est devenue une experte des maladies infectieuses, Sharon Stone ne plaisante pas : elle travaille depuis de nombreuses années pour soutenir la rechercher contre le sida. Jeudi prochain, l’actrice recevra d’ailleurs un prix pour sa carrière d’ambassadrice dans la lutte contre le sida aux côtés du docteur Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses américain (NIAID) et responsable de la cellule de crise contre le coronavirus. « Ça me rend fière parce que je travaille avec le docteur Fauci depuis longtemps et on travaille sur d’autres choses que le Covid. C’est un être humain extraordinaire. Son degré de compassion et d’empathie, sa patience sans fin, c’est au-delà de l’imaginable », a déclaré la star. Sharon Stone a elle-même été touchée de près par le Covid-19, sa sœur et son beau-frère ayant tous deux contracté le virus.