La ville de Guadalajara au Mexique a été désignée «Capitale mondiale du livre» pour l'année 2022, un titre accordé à une ville chaque année par l'Unesco en reconnaissance à son engagement dans la promotion des livres et l'incitation à la lecture, indique l'agence onusienne dans un communiqué. Sur recommandation du Comité consultatif, organe opérant sous l'égide de l'Unesco, Guadalajara a été choisie pour son «projet stratégique» autour du livre, considéré comme un «moyen de stimuler le progrès social», de «combattre la violence» et de «construire une culture de la paix pour ses citoyens».

Basé sur trois axes stratégiques, le programme proposé par Guadalajara inclut notamment, la «reconquête des espaces publics» grâce à des ateliers de lecture dans les parcs et autres lieux disponibles, le lien et la cohésion sociale et le renforcement de l'identité des quartiers grâce aux liens intergénérationnels, aux contes et à la poésie urbaine.

La ville s'engage à mobiliser tous ses espaces dédiés au livre et à la lecture publique comme les bibliothèques, les librairies et les maisons d'édition indépendantes dans le but de «contribuer à améliorer les politiques de prévention contre la violence». Ces espaces seront ouverts aux citoyens qui auront accès au livre, considéré comme un «élément clé» de la transformation sociale.

Les festivités inscrites dans le cadre «Guadalajara, capitale mondiale du livre 2022» débuteront le 23 avril 2022, à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Une série d'événements mettant en exergue la littérature, au théâtre, à la musique et à la poésie font partie du programme de cette manifestation qui célébrera des écrivains latino-américains.

Depuis 2001, vingt-deux villes dont Alexandrie (Egypte), Athènes (Grèce) et Sharjah (Emirats arabes unis) ont été couronnées du titre «Capitale mondiale du livre».

Le Comité consultatif de la «Capitale mondiale» du livre est composé des représentants de l'Union internationale des éditeurs (UIE), de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions (IFLA), de l'Union internationale des auteurs (IFA) et de l'Unesco.