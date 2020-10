Changement de date pour la 31ème édition, en raison du pic épidémique national, prévu entre la fin du mois d'octobre 2020 et le début du mois de novembre 2020. Dans un nouveau communiqué envoyé par le staff des Journées cinématographiques de Carthage il a été décidé de reporter les dates de la tenue de la saison 2020. En effet, initialement programmée du 7 au 12 novembre, il a été décidé que la nouvelle édition se tienne au final du 18 au 23 décembre 2020. Aussi, peut-on lire comme suit: «Depuis sa nomination, le Comité´ directeur de la 31ème édition des Journées cinématographiques de Carthage a fait un choix ferme et décisif de préserver le déroulement de la session 2020 dans les termes et aux dates initialement prévues. Le cinéma est bien plus qu'un écran dans des salles, c ‘est un art qui concentre les valeurs les plus nobles et les émotions les plus intenses de l'existence dont l'essentielle est l'espoir et le désir de vivre.» Evoquant cette nouvelle édition qui se déclinera dans un format plus allégé que les précédentes, poursuit -on: «Ainsi, le comité a travaillé sur un concept particulier pour cette édition exceptionnelle, celui de repenser les bases fondamentales du festival avec une approche rétrospective et l'analyse des principaux défis auxquels les JCC ont eu à faire face depuis leur création afin d'imaginer ensemble un meilleur lendemain.»Et de souligner après mûre réflexion: « A l'approche du terme, le Comité directeur des JCC reconsidère la situation de crise sanitaire planétaire et nationale liée à l ‘épidémie du Covid-19 en se référant aux experts du comité scientifique de lutte contre le coronavirus qui prévoient le pic épidémique national entre la fin du mois d'octobre 2020 et le début du mois de novembre 2020, soit exactement durant la période prévue du festival. Tenant compte de cette évolution plaçant la sécurité et la santé du public des JCC au-delà de toute considération le Comité directeur de la 31ème édition des Journées cinématographiques de Carthage, présidé par Ridha Behi et le Centre national du cinéma et de l'image (Cnci) ont décidé, en accord avec le ministre des Affaires culturelles et après concertation avec le Comité de soutien des JCC qui implique plusieurs autres ministères et institutions partenaires a décidé d'une nouvelle date de la 31 éme édition du Festival et ce du 18 au 23 décembre 2020 prochain.»