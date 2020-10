Cette année, hélas, les Rencontres cinématographiques de Béjaïa n'ont pas eu lieu compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie que connaît le pays, toutefois, les organisateurs qui, ne se décourageant pas pour autant, ont bel et bien marqué le coup du 30 septembre au 3 octobre 2020, puisque l'association Project'heurts a organisé une manifestation qu'ils ont baptisée «En Attendant les rencontres...».

En effet, celle-ci s'est voulue avant tout, «pratique» ayant regroupé des amateurs et des professionnels du cinéma algérien. L'accent a été mis ainsi sur un volet sur lequel Project'heurts s'appuie énormément. Il s'agit de la formation et ce, dans le but, nous affirme t-on, «le maintien d'une dynamique qui dure maintenant depuis près de vingt ans».

Rencontre des scénaristes en herbe

Aussi, dans le communiqué que l'association nous a adressé, il est indiqué que «cet atelier, animé par le script-doctor Smail Soufit, est la première session de la «Rencontre des scénaristes en herbe». Il fait suite au «lancement du concours d'écriture scénaristique en mars, l'annonce des noms des trois lauréats et la tenue de sessions d'encadrement virtuelles, animées par le jury composé de Amina Haddad Bedjaoui, Tahar Boukella, Chafik Allal et Smail Soufit».

L'atelier a regroupé 15 stagiaires venus des différentes régions du pays pour acquérir les bases théoriques et les outils sur lesquels, ils vont s'appuyer pour réécrire leurs scénarios.

«La suite du projet consiste à rassembler ces stagiaires en deux autres sessions pour clôturer le volet «Ecriture scénaristique» et passer à l'étape suivante de la formation: le «volet production et postproduction», qui lui, se déroulera sur trois semaines, avec au bout, la réalisation des trois scénarios lauréats du concours. Il prendra en charge tous les aspects du tournage (régie, image, son) et du montage et sera parrainé par les réalisateurs, Karim Moussaoui et Mohamed Yargui.

Rencontre des organismes indépendants du cinéma algérien

Ne s'arrêtant par là, en plus de ce cycle de formation, une autre rencontre a eu lieu, celle d'organismes indépendants du cinéma algérien. «Ces organismes, qui se sont réunis au cours de ces quatre jours, ont exposé leurs initiatives respectives et leurs visions du cinéma en Algérie, après plusieurs rencon-

tres virtuelles initiées par Plateau19, au cours de ces derniers mois.», Et de souligner:

«Ce type de rencontres se veut, comme dans la tradition des RCB (Rencontres cinématographiques de Béjaïa), une occasion pour renforcer des liens, faire évoluer le niveau de coopération sur les différents projets et porter des réflexions sur des problématiques liées au cinéma en Algérie.» Elle a regroupé: l'Agence Wojooh, Derb Cinéma, Dima Cinéma, Tahya Cinéma, Plateau19, et Project'heurts.

Rencontres virtuelles

Enfin, nous apprend-on également «des rendez-vous virtuels, placés sous différents thèmes, seront organisés via la page Facebook @associationprojectheurts, sous forme de rétrospectives, leçons de cinéma et tables rondes», dont la première sous le thème «l'histoire au présent: 20 ans de création cinématographique en Algérie» sera modérée par Saâd Chakali en présence d'autres experts.

(Les dates seront communiquées ultérieurement). De bonnes nouvelles qui donnent de l'espoir quant au déroulement, on l'espère, des prochaines Rencontres cinématographiques de Béjaïa.