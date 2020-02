Les courts métrages algériens «Je raconterai tout à Dieu» et «Curse within shadows» ont été sélectionnés en compétition du 3e Festival international des films des droits de l’homme, «Erato» prévu du 21 au 25 mars prochain dans la capitale libyenne Tripoli, annoncent les organisateurs. Les fictions «Je raconterai tout à Dieu» de Mohamed Ben Abdallah et «Curse within shadows» de Imad Ghedjati sont en compétition avec une cinquantaine d’autres courts métrages. Plusieurs fois primé dans des manifestations cinématographiques en Algérie, «Curse within shadows» explore en 15mn la manipulation de l’opinion internationale par la propagande médiatique qui arrive à détourner les populations des problèmes cruciaux. D’une durée de 8mn, «Je raconterai tout à Dieu» relate l’histoire d’un soldat et d’un terroriste se

retrouvant face à face dans un champ de bataille où il ne reste qu’une dernière balle à tirer. Entre autres films en compétition «Ame» de la Syrienne Rym Abdelaziz, «19H15» de son compatriote Ramy Nidhal, «02 janvier» de la Tunisienne Safa Ghali, «The Sea Swells» de l’Iranien Amir Gholami, «Relaxe» du Marocain Brahim Benkhedda, «Les signes de minuit» de l’Egyptienne Rofaida Djamel, ou encore «La neige tiède» de l’Irakien Adnane Chanar. Créé en 2017 par l’Organisation Erato pour l’information et la culture, ce festival, premier du genre en Libye, vise à encourager les jeunes cinéastes à orienter leurs créations vers des thèmes relatifs à la défense des droits de l’homme et la promotion de la culture des droits humains en Libye.