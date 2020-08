Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le Crasc d'Oran, abritera, pendant deux jours consécutifs, une rencontre dédiée exclusivement à l'édition en langue amazighe; celle-ci est organisée par le Haut Commissariat à l'amazighité en large collaboration avec l'association culturelle Numidia d'Oran. Cette rencontre, placée sous le thème de l'édition en langue amazighe, servira de tribune par le biais de laquelle les participants feront l'état des lieux sur l'enseignement de tamazight dans la wilaya d'Oran. En partenariat avec le Haut Conseil à l'amazighité, l'association Numidia a développé un large programme d'édition, en plus du point à faire sur plusieurs projets à développer dans le proche avenir. À son actif, plusieurs ouvrages ont été édités en langue amazighe dont essentiellement des contes tirés du patrimoine national, en plus de la rencontre devant réunir les enseignants de langue amazighe, le Hca présentera, dans ce chapitre, des actions inscrites dans le cadre de la promotion de l'enseignement de cette langue nationale.

Une rencontre de haute facture

L'exploitation, la vérification et la codification des supports à éditer sont du ressort d'une équipe pluridisciplinaire placée sous la direction du chercheur Oulha Yazid de l'université de Mascara et membre de l'association culturelle Numidia d'Oran. Cet atelier étant opérationnel, le HCA présente son nouveau programme éditorial de l'année 2020 dont la nouvelle collection dédiée aux contes à réaliser en coédition avec l'Entreprise nationale des arts graphiques. À cela s'ajoute le travail de collecte du patrimoine littéraire amazigh, parrainé par le HCA, cette institution est à l'origine d'une initiative de deux associations culturelles amazighes, Numidia d'Oran et Tifawin de Beni Haoua dans la wilaya de Chlef. Ce réseau de collecte s'est élargi, depuis quelque temps, à d'autres associations culturelles dans plusieurs régions du pays. Cette rencontre de haute facture est dédiée à la mémoire de l'écrivain en langue amazighe, le défunt Abdellah Hamane. Ce dernier, ayant pris part à la guerre de Libération nationale, a priorisé la lutte armée avant de se consacrer à la création culturelle en produisant des pièces de théâtre, des poèmes, des traductions d'oeuvres universelles en tamazight. Parfait trilingue, feu Abdellah Hamane a également contribué à la création de l'association culturelle Numidia, investie depuis des années dans la promotion et le développement de tamazight dans la wilaya d'Oran.

Un des piliers centraux de la langue

Abdellah Hamane est d'une pensée universelle, moderniste dans sa vision, mais très attaché à sa terre et ses traditions et culture ancestrale. Pour le défunt, ces garde-fous ne sont jamais transgressés ni à prendre comme simple point de vue: il place son algérianité et l'amazighité en tant que premières priorités pour lesquelles la mobilisation est à la fois infailliblement et inconditionnellement totale, et sans relâche. C'est pourquoi le défunt n'a, durant toute sa vie, ou encore là où il est passé, pas cessé de plaider pour l'Algérie dans toute sa richesse culturelle et linguistique. «La langue et culture amazighes nécessitent la mobilisation de leurs enfants», ne cessait-il de répéter. Poésie, théâtre, conférences-débats sont autant d'activités pour lesquelles le défunt a consacré les trois quarts de sa vie. Ressemblant à Mouloud Mammeri et décisif comme Abane Ramdane, Abdellah Hamane incarne toutes les vertus: élève de l'école d'El Fallah des ouléma, moudjahid de la première heure, chercheur, poète et écrivain en langue amazighe. Le président de l'association Numidia, Saïd Zamouche, dira que «le progressiste Abdellah Hamane est l'un des piliers centraux de la langue et de la culture amazighes dans la wilaya d'Oran, de tout le pays et de Tamazgha».

Tout comme l'a été le défunt Mouloud Mammeri, Abdellah Hamane a balisé le terrain pour les chercheurs investis dans la langue et la littérature amazighes. Désormais, les Quatrains de Omar Khayyâm sont disponibles en langue amazighe, l'honneur revient au défunt Abdellah Hamane qui a traduit l'oeuvre. Da Abdellah est l'auteur de plusieurs éditions comme «Merwas di l'burj n Yitij», (Merouas dans le Fort du soleil», «Tawaghit di tayri» (drame de l'amour), dernier roman de l'auteur édité par le HCA.