La générale de la pièce «Ennaîm Fi el Djahim», produite par l'association culturelle «El Besma» de Skikda en collaboration avec le théâtre régional de la même ville a été présentée dimanche dernier au théâtre régional de Constantine, TRC- Mohamed-Taher Fergani. Ecrite par Farouk Daoudi de Bordj Bou Arréridj et mise en scène par Aymene Ben Ahmed, cette pièce, suivie par un public limité d'artistes et de journalistes, traite des comportements malhonnêtes des individus dans la société et dans le milieu professionnel dans une comédie noire, mettant en avant des relations sociales complexes et des conduites souvent contraires aux principes moraux. Pendant 65 minutes, l'oeuvre dont la scénographie est signée par Abdeldjallil Bouloudani, met la lumière sur un psychologue et son patient, campés par Fouad Ben Ahmed et Sohaib Aissoub. Le patient est venu «parler» de ses conflits conjugaux avec l'espoir de trouver chez son médecin, qui vit lui aussi le même problème, une issue vers un épanouissement conjugal. Les scènes se succèdent et exposent le côté sombre de l'humain quand le psychologue tue son épouse et tente d'incriminer son patient, usant du chantage et exploitant la détresse et la fragilité psychologique de son patient. Pour le metteur en scène de la pièce Aymene Ben Ahmed, «Ennaîm Fi el Djahim» a oeuvré à traiter, dans un cadre artistique, un aspect de la société contemporaine et des relations complexes entre les individus, relevant que l'oeuvre est la première production de l'association culturelle El Besma pour l'année 2021.