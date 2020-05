Le doyen des écrivains algériens d'expression française et chroniqueur culturel, notre ami et confrère, Kaddour M'Hamsadji, adresse de son lieu préféré de confinement, ses voeux pieux de bonne fête de l'Aïd el Fitr à tous les citoyens algériens et à ses lecteurs. Il leur recommande vivement, en ce temps difficile de confinement sanitaires, d'être extrêmement prudents et sages dans leurs mouvements de la vie de tous les jours tout en les valorisant par un courage et une patience inébranlables et de s'enrichir chaque jour d'une action bellement humaine.