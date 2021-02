«J'ai rêvé l'Algérie», son titre a été élaboré dans le cadre des activités de la Fondation Friedrich-Ebert en Algérie. Entre témoignages, fictions, récits et poèmes. Aussi, ce livre renferme les textes de 14 auteurs entre écrivain, journaliste, étudiant, architecte, psychologue et sociologue. Ces derniers disent à leur manière leur conception de l'Algérie, entre rêve et réalité, espoir ou désenchantement. Dans «la dernière danse» Wiame Awrès évoque le destin de femmes dont on ne connaît pas le nom en décrivant leur vécu. À travers son texte romancé, la militante féministe aspire le meilleur pour la femme algérienne, des rêves parfois basiques comme pouvoir danser librement le soir, qu'elle ne se fasse plus tabasser par les hommes et qu'elle puisse tout simplement reconquérir ses droits les plus légitimes dans la vie.

Statut de la femme...

Qu'elle ait enfin droit au chapitre des décisions à l'instar de l'autre comparse, l'homme. Le fait que ces femmes ne soient pas déterminées par leurs prénoms, est un choix qui n'est pas fortuit par l'auteur car il renvoie à toutes ces femmes anonymes victimes de violences en Algérie et dont l'information nous parvient le plus souvent qu'à moitié, tronquée, falsifiée ou le plus souvent sous sa forme la plus banale, en fait divers dans les médias. La femme encore et cette fois concernant cette frange de la société le plus souvent marginalisée et laissée pour compte. Il s'agit des prostituées. C'est de celles-là qu'a décidé de parler Atiqa Bellahcene dans «Capharnaüm». Il s'agit en fait de ces femmes pour certaines avec enfants en bas âge qui se trouvent le plus souvent à la rue, pleines de sangsues, rejetées par leurs parents et auxquelles la société n'accordera aucun répit. Là encore, la condition de la femme en Algérie est pointée du doigt et les dysfonctionnement, des lois sont encore dénoncés, alors que le récit le 49 juillet 2199. Sarah Haidar elle aussi plaide pour la réhabilitation des droits de la femme, en affirmant que la lutte et le combat continueront toujours même en 2032 alors qu'elle imagine en vertu de la loi

n°1630, que toute personne, de sexe féminin ayant l'âge de quinze ans doive être renvoyée dans des prisons et des camps de redressement. Et de décrire ainsi les conditions de réclusion de celles-ci....

Cadre de vie et environnement

Dans «Hamma 2034/ Le fabuleux destin de Betbota», Mohamed Larbi Merhoum rêve d'un meilleur urbanisme pour l'Algérois avec une organisation telle que toute la société pourra s'épanouir et ce, grâce à une meilleure politique de gestion et de distribution des richesses dans une nouvelle ville. Un meilleur cadre de vie grâce à une meilleure architecture rêvait -il dans son récit. Pour sa part, le romancier Samir Toumi, emmène le lecteur en balade à Alger 80 ans après le Hirak du 22 février 2019. Ainsi il évoque le fameux projet «Green Algiers» lancé par la célèbre wilaya d' Alger, qui a pu impliquer toute la population dans un projet écologique pour désangranger la ville où même le chardonneret qui, jadis, était menacé d'extinction vivant désormais en liberté...une Alger qui se caractérise désormais d'un meilleur système de santé etc ainsi le Hirak en Algérie aura été un symbole et un modèle pour de nombreux pays plus tard dans le monde...Un pieux voeu fantasmé de la part de l'auteur de L'Effacement et Le cri. Au chapitre «Témoignages et récit», l'écrivain et journaliste Chawki Amari établit dans «Quand la machine remplacera le journaliste, qui écrit déjà sur une machine» une sorte d'état des lieux de la profession de journaliste avec une projection sur ce que pourraient être les médias de façon générale, même s'il affirme que le papier aura toujours de l'avenir, en l'espérant du moins pour lui.

Humour, sarcasme et réalisme

Avec de l'humour qui le caractérise il revient sur la nature de l'information qui est le plus consommée entre avant, aujourd'hui et après-demain en évoquant aussi aujourd'hui la forte puissance des médias en ligne et de Youtube. Dans «nous devons sauver l'avenir», récit traduit de l'arabe par Farida Hellal, Salah Badis part du constat que tant que l'Algérie restera engluée dans son passé colonial avec toute cette glorification des mythes qu'elle charrie, elle ne pourra pas avancer ni évoluer, encore moins rêver à une véritable «nouvelle Algérie»...C'est ainsi une des failles ou reproche qu'il impute d'ailleurs au Hirak. Dans «rêver la recherche scientifique autrement», Khadidja Boussaïd exprime tout son ras le bol, sa déception, voire frustration à travailler dans un système de recherche caduc et amateur qui ne lui donne pas la chance de s'épanouir pleinement et faire montre de toutes ses capacités professionnelles en la matière. Ainsi, dénonce t-elle ce «cercle pseudo-universitaire où la médiocrité le dispute à l'absurdité....». Dans «L'histoire de G», Louisa Mankour rêve à une meilleure prise en charge des malades handicapés. Ses premières pages sont pleines de bienveillance et d'espérance quant à cette frange de la société où comment décrit-elle une meilleure des prises en charge d'une malade qui finit par aller mieux tout en s'insérant dans la société. Et de finir par conclure que tout ceci n'est que chimère et rêve «au sens utopique du terme»...

D'autres récits intimes et des rêves concernant la vie en Algérie entre destin, parcours de femmes sont aussi racontés dans ce passionnant livre qui se lit d'une traite! Et en plus il est disponible gratuitement en librairie. Aucune raison donc de valable pour ne pas l'acquérir!