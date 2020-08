C'est un compositeur, musicologue, musicien et chef d'orchestre algérien. Il est aussi docteur en médecine générale, dessinateur et réalisateur de passion. Il a été président du Conseil national des arts et des lettres au ministère de la culture algérien en 2019. Apres avoir été aussi en 2020 secrétaire d'État chargé de la Production culturelle au nouveau gouvernement Tebboune, Salim Dada qui est démis de ses fonctions malgré un bilan des plus positifs, revient à ses premiers amours: la musique! Et ce n'est pas plus mal. Il est actuellement en phase de travailler aussi sur sa thèse de la Sorbonne. Celle-ci s'articule autour d'observations sur al-adhân actuel en Algérie. En effet, Salim Dada fait savoir que «bien que l'élément musical soit essentiel dans la pratique du âdhân, l'exercice en soi reste principalement rituel. Pendant plusieurs siècles, la vulnérabilité au changement et à l'influence exogène est restée infime dans cette pratique vocale. Les mutations musicales dans l'âdhân sont largement plus lentes que dans les autres. En effet, l'artiste qui n'en finit pas de travailler explore dans un texte portant sur sa thèse en musique et musicologie (sous la direction de François Picard), un thème à la fois des plus originaux et attachants à «al-àdhan:l' appel à la prière en islam». Cette thèse est en préparation à la Sorbonne université, dans le cadre de l'École doctorale, concepts et langages (Paris), en partenariat avec l'équipe d'accueil: Patrimoines et langages musicaux (PLM, EA 4087) (équipe de recherche) et de Laboratoire d'excellence: religions et sociétés dans le monde méditerranéen (Resmed) (laboratoire) depuis le mois de décembre 2012.

Sujet à interprétationet à inspiration

Ainsi, pouvons-nous lire en préambule «L'appel islamique à la prière al-âdhan se pratique continuellement dans chaque mosquée, cinq fois par jour. Il indique aux musulmans les heures de la prière et ceux du jour: subuh à l'aube, duhur à midi, àsur l'après-midi, maghrib au crépuscule, et ‘isha pour le soir. En tant que phénomène social, l'âdhan régule l'activité commerçante et ouvrière de la société et crée un contexte de rassemblement constant pour la communauté. La voix humaine est le seul instrument jouissant de cette ordonnance.

Les muezzins concurrencent et comparent la force et la beauté de leurs voix, ils excellent dans leurs interprétations pour inciter les gens à la prière: «Les muezzins auront les plus longs cous le jour du Jugement dernier» (Prophète Mohammad Qsssl, hadith n° 387, in Sahih Muslim)? À nos jours, l'âdhan reste encore un phénomène sonore culturellement «inclassable»: matière à interprétation pour les Occidentaux, sujet d'inspiration pour les musulmans.». Et de préciser: «Remarquons que ces derniers n'utilisent pas le mot ‘‘chanter'', pour désigner la pratique vocale du âdhan. Le verbe arabe attribué découle de son appellation racine, un muezzin you‘addhin. Le verbe (addhana) n'est jamais employé hors du contexte de l'appel à la prière. Une majeure partie de la complexité de la situation du adhan découle de cette sémantisation. Si les cantillations coraniques sont arrêtées «cultuelles» et si on considère les chants de louanges du pèlerinage comme «liturgiques» et les célébrations des fêtes religieuses comme «paraliturgiques», l'âdhan, quant à lui, se trouve non seulement dans l'une et dans l'autre des catégories, mais également dans d'autres situations qui relèvent du social (nouveau-né, rassemblement des croyants,..) ou de l'artistique (chant soufi, madi?, ‘inshad, compositions musicales,..).

Mutations musicales dans al âdhan

Evoquant le contenu de sa thèse Salim Dada indique aussi «La sociologie et la prosopographie du muezzin», la compréhension de l'évolution du minaret, son rôle dans la société et celui de la mosquée dans le paysage urbain, seront des problématiques étudiées à la première partie de cette thèse. Le projet musicologique sera focalisé sur l'aspect formel et l'implication musicale dans cette pratique de l'islam: analyse des différents styles et techniques vocales du âdhan actuel, discussion sur les modalités utilisées, etc. Bien que l'élément musical soit fondamental dans la technique du âdhan, l'exercice en soi reste principalement rituel. Pendant plusieurs siècles, la vulnérabilité au changement et à l'influence exogène de cette pratique vocale est restée infime. Les mutations musicales dans le âdhan sont largement plus lentes que dans les autres pratiques musicales de la société.». Et faire remarquer: «La thèse de ce doctorat tend à concevoir al-âdhan comme un réservoir immuable d'une modalité séculaire du maqam. Les styles de adhan qui seront étudiés sont l'apanage d'une tradition musicale dite du maqam. Le matériau servant à l'analyse est en grande partie tiré des archives sonores et écrites de la première moitié du XXe siècle. Le projet porte également le souci d'examiner la place du musical dans le dispositif du religieux dans la pratique et l'enseignement du âdhan.»

Recherches scientifiques

Salim Dada souligne en outre « En dernière partie et bien que cette pratique vocale est essentiellement liée au culte de la prière et a comme espace d'expression la mosquée, on peut trouver des réminiscences mélodiques ou des inspirations stylistiques dans d'autres contextes musicaux, à connotation religieuse ou à démarche créative. En dehors de l'enceinte du culte, diverses situations musicales seront étudiées dans lesquelles le matériau mélodico-rythmico-polyphonique du âdhan est utilisé intégralement ou partiellement, inspiré ou évoqué, dans un contexte de composition musicale (chant soufi, madih, inshad, David, Reyer, Dvorak, Szymanowski, Tomasi, Maurice Jarre, Rifaât Djarana, Hassan Abou Al-Saoud, Oum Kalthoum, Al-Sunbati,...)». Pour compléter son travail et l'enrichir, Salim Dada a fait appel cet été à des contributeurs lambda afin d'enregistrer le son du âdhan. «Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre d'une recherche scientifique sur l'acoustique et la musique de l'appel à la prière, que le docteur Salim Dada, dans sa thèse de doctorat en sciences de la musique, qu'il prépare à l'université de la Sorbonne à Paris sous le titre «Athan, appel à la prière en islam dans une approche acoustique, musicale, sociale et urbaine», avait-il confié sur sa page facebook tout en indiquant que «les enregistrements concernés seront analysés phonétiquement, par tonalité et chronologie, et seront également utilisés à d'autres fins de recherche et scientifiques. Notons que les conditions sonores et techniques pour les enregistrements devaient être que l'inscription doit se faire à l'extérieur de la mosquée, en face du minaret, que la position d'enregistrement est à un angle de 45 degrés des haut-parleurs, c'est-à-dire à la même distance de la mosquée de celle qui sépare les haut-parleurs du sol, que la direction du microphone soit inclinée et pointée vers le haut-parleur. Aussi, l'enregistrement devait commencer à une minute ou demie avant l'appel à la prière et se poursuit pendant la même durée après l'appel à la prière, avant de l'arrêter...Bref, une démarche très rigoureuse qui témoigne en effet de l'aspect scientifique de ces recherches.

La guitare comme oeuvre singulière

Outre sa thèse, Salim Dada devait profiter de son isolement ou «congé spécial» pour travailler et enregistrer, nous avait confié: «L'intégral de mes compositions pour guitare. Ça dépasse les 30 oeuvres qui datent de 1994 à 2019. Je veux en faire une publication musicale et discographique. C'est un projet monographique. C'est un projet monographique pour lequel j'y tiens beaucoup.». La guitare, un instrument que Salim Dada maîtrise et manie avec doigté et qui trouve chez lui plus qu'une aspiration musicale et spirituelle, un refuge où excelle son savoir toujours tourné vers la réflexion et l'exploration ethno-musicale. Il nous parle ainsi de la guitare, de la façon suivante: «La guitare est un instrument des plus riches d'un point de vue de sa technique, ses timbres, sa riche palette sonore et des différentes esthétiques musicales qu'il peut exprimer...et c'est ce que je veux démontrer par l'enregistrement de mes compositions guitaristiques dont le langage résulte d'un grand travail de réflexion et de stylisation afin de retrouver le compromis juste entre l'universalité de cet instrument et l'algérinaité que j'essaye d'exprimer à travers ma technique de jeu et les rythmes et modes que j'utilise dans mes compositions.». Une définition qui vous pousse à ne plus voir la guitare de la même façon, telle que nous l'abordons dans la vie de tous les jours. Autant dire, que Salim Dada continuera à nous surprendre et on l'espère pour l'longtemps!