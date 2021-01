Mois de mars: programme spécial cinéma de femmes

Cinémathèque d'Alger: à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la Cinémathèque algérienne et plus particulièrement la salle du musée du cinéma à Alger, a préparé un programme très riche dédié aux femmes au cinéma du 1er au 8 mars. La cinémathèque a mis en avant l'affiche de l'événement, l'image d'Assia Djebar.

Ciné-clubs

Malgré la situation sanitaire, les cinémathèques du CAC ont pu organiser quelques ciné-clubs qui ont renfloué les caisses du CAC durant le mois de février et mars.

À Alger, 1er février, projection du film «Ghandi» dans le cadre d'un ciné-club Fondation Yacef Saâdi. Le 8 février une soirée court métrage algérien «L'amertume» de Mourad Khan «Le dernier mot» de Bentis Youcef. Le 3 mars projection du film documentaire mexicain «Guerrero», en présence du producteur et de l'équipe mexicaine.

Cycle de cinémas

La Cinémathèque algérienne célèbre les 100 ans du grand réalisateur italien Federico Fellini du 8 au 15 février 2020 à la cinémathèque d'Alger Du 25 au 30 janvier 2020, la Cinémathèque algérienne organise au niveau de sa salle de référence, à Alger, une semaine dédiée au cinéma d'Alfred Hitchcock

Atelier, conférence et exposition

Un atelier avec le réalisateur et producteur algérien Mounes Khammar sur «les Perspectives de la production cinématographique en Algérie» a été organisé 1e 15 février en partenariat entre l'Aarc et le CAC. Premier forum sur le cinéma algérien et mondial avec une rencontre débat avec le chercheur et écrivain algérien Nourredine Louhal, et le photographe français Stephan Zaubitzer auteur de Cinés-Méditerranée au sujet de l'état des salles obscures en Algérie.

Premier édition du concours de l'affiche de cinéma de la Cinémathèque

Plongé dans son confinement, la Cinémathèque algérienne a organisé le premier concours d'affiches de cinéma de son histoire. Le jury du concours présidé par Ahmed Bedjaoui a sélectionné les 15 meilleures affiches sur une soixantaine, puis récompensé les trois meilleures.

Partenariat et coopération

Dans le cadre des actions de coopération, le CAC a signé avec l'Ecole supérieure de journalisme un accord de partenariat pour aider les étudiants en journalisme à renforcer leurs connaissances dans le domaine du cinéma. Des ateliers, des conférences et des cinéclubs sont prévus dans cette convention qui a lié le CAC et l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information (Ensjsi). Par ailleurs, dans le cadre des 100 ans de Federico Fellini, le CAC a établi un programme avec l'institut italien.

Programme virtuel sur le site, les réseaux sociaux et Youtube

À partir de l'instauration du confinement à cause du Covid-19, le CAC a commencé un programme ambitieux de diffusion des programmes sur le Net: ce programme a été repris par les responsables de toutes les salles de répertoire à travers leurs pages facebook.

C'est la direction du CAC qui rédigeait et diffusait les programmes et les activités sur les pages facebook du CAC, de la Cinémathèque algérienne et celle de la bibliothèque de la Cinémathèque algérienne ainsi que sur le compte Twitter. Ces dernières sont reprises automatiquement par les autres pages des salles de répertoire: Béjaïa, Tizi Ouzou, Tlemcen, Batna, Oran, Blida, Sidi Belabbès, Souk Ahras et Annaba.

La période de confinement a également permis à l'équipe du CAC de développer sa chaîne YouTube de la Cinémathèque algérienne qui a réalisé en l'espace de 8 mois des chiffres importants et nous avons même reçu les félicitations de YouTube.

Bilan général d'une programmation réelle et virtuelle

En conclusion, le bilan de cette année spéciale, la Cinémathèque algérienne a organisé 12 hommages, sept célébrations, neuf cycles, publié également 16 articles sur le site de la Cinémathèque et posté 27 vidéos et 28 images d'archives de la Cinémathèque algérienne en hommage au cinéma algérien et mondial. Quatre 4 ciné-clubs et 4 avant-premières entre le 1er janvier et le 11 mars