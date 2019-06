L’artiste Smail Ouchen vous convie actuellement à la galerie Ifru Design, sise 139, boulevard Krim-Belkacem, à son exposition placée sous le nom « Aéro-Bleu ». L’artiste en tout temps a toujours cherché la profondeur. La perception de celle-ci n’a pas changé dans sa substance, mais a subi la force, l’esprit des artistes à travers l’histoire. Il en est de même pour l’artiste d’aujourd’hui qui, à son tour essaie de repousser le plus profond possible sa pratique de l’art. «Aéro-Bleu» est une situation de création dans cette dynamique qui trouve son ancrage la recherche d’une profondeur à base du bleu aérien. La couleur qui, dans la plupart du temps, est pour rendre manifeste la matérialité du monde, devient ici un élément de distance dans la succession des plans. Allant du fait que notre sensation de la profondeur n’est pas innée, je me suis lancé il y a de cela quelques années pour me constituer, à travers une expérience visuelle qui m’est propre, la profondeur du sens de l’acte de peindre. Faire de la couleur un élément de distance est une recherche pointue de notre environnement et une prise de conscience de son devenir. Une expo à voir absolument !