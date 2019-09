L’Institut français d’Oran accueille le 19 septembre prochain une grande exposition qui mêlera à la fois art et architecture à travers le témoignage d’un professionnel du domaine. L’événement qui se poursuivra jusqu’au 30 du même mois donnera à voir de nombreuses peintures qui retraceront 25 années d’expérience dans le domaine de l’architecture. En effet, Mohammed Larbi Merhoum présentera ses plus belles toiles au public. Fruit d’une longue période d’activité libérale dans le domaine, l’artiste pointe du doigt les éléments les plus marquants de la vie d’un architecte et de l’architecture de manière générale. Une exposition qui parlera aussi bien aux jeunes débutants qu’à celles et ceux qui aiment la destruction des genres. A noter que le vernissage débutera à 17h en présence de l’artiste. L’Entrée est libre.