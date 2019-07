La galerie Ezzou’Art a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition «Contrastes et divergences» avec les artistes Dalila Ouldslimane Mabrouki, Mohli Taous, Mohli Meriem, Abla Benbaibeche, Souad Smaili, Abdelaziz Ould Mohand, Hamza Saifour, Djamel Eddine Mebrek, Khelifa Sultane Hakim, Ammar Ziani et ce, le samedi 3 août 2019 à partir de 15h. L’expo sera visible jusqu’au 21 août 2019. «Contrastes et divergences» est le thème choisi pour cette exposition collective qui englobe ainsi donc 10 artistes, qui vous invitent à apercevoir une concrète divergence artistique. L’exposition rassemblera une quarantaine de tableaux puisés du réalisme, figuratif et l’orientalisme. Mettant en relief le patrimoine culturel, la richesse et la diversité des thématiques. Une opportunité pour le public et les amateurs d’art de découvrir l’énergie et la variation gestuelle avec des styles bien différents.