Ce jeudi 24 octobre, les artistes en résidence Joan Pallé, Férielle Zouari et Louise Dib ouvrent Toute minute intermédiaire à Le pupitre, Alger, une exposition collective qui montrera leurs processus de travail. Abir Boukhari commissaire syrienne, a été invitée par Jiser à dialoguer à nouveau avec les artistes pour la réalisation de cette exposition. Pendant deux mois, les trois artistes ont partagé un espace de travail à La chambre claire, un espace qui leur a permis d’enquêter individuellement et ouvertement sur divers processus de collecte: des connaissances traditionnelles, des cartes sensibles basées sur la typographie et le son de la vente de rue et des images du cinéma algérien qui reviennent au présent. Avec cette exposition, se clôture un nouveau cycle du projet Jiser des Résidences de création BCN>TNS>ALG (2018-2019), mené dans les trois villes: Tunis, Alger et Barcelone.