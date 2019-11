L’ambassade d’Espagne à Alger, la Royale Académie des Beaux-Arts de San Fernando et de l’Institut Cervantes d’Alger vous convient à une exposition en hommage au peintre et sculpteur espagnol Goya qui se tiendra à partir du 21 novembre à partir de 18h à Alger. Cette dernière aura lieu au Musée national des beaux-arts d’Alger et verra des reproductions du peintre. Intitulé «Goya physionomiste», celle-ci mettra en exergue le rapport de l’artiste aux visages et le talent qu’il avait à en faire sortir les émotions brutes. Il est à noter que l’expo sera visible jusqu’au 15 décembre 2019.