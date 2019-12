L’Agence algérienne pour le rayonnement Culturel (Aarc) vous convie cet après-midi pour sa dernière exposition de l’année 2019. Intitulée «la croisée de deux arts» cette dernière réunira les œuvres de deux artistes. L’un est photographe et s’appelle Mohamed Fouad Belkacem. Ce dernier exposera auprès de l’artiste-peintre Asma Hamza qui possède un diplôme de l’École nationale supérieure des statistiques et d’économie appliquée. Cette dernière a abandonné le domaine bancaire il y a quelque temps pour se lancer dans la peinture. Le photographe Mohamed Fouad Belkacem est, quant à lui, informaticien de formation et de métier. Un travail qui ne l’a pas empêché de poursuivre sa passion pour la photographie. A noter que le vernissage aura lieu à 15h30 à la villa Dar Abdeltif. L’expo sera visible jusqu’au 2 janvier prochain.