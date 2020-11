Dans le cadre de Novembre numérique. Pour une immersion dans le monde du numérique, découvrez l'exposition «Machine à bulles» produite par l'Institut français de Paris dans le cadre de «l'année de la bande dessinée». Scénaristes, dessinateurs, éditeurs et producteurs français s'emparent aujourd'hui des nouvelles technologies et travaillent à produire des oeuvres d'un genre nouveau. De la case au pixel, les créateurs de bande dessinée ne cessent d'expérimenter de nouvelles formes de récits, jouant avec les codes de la narration séquentielle. Cette nouvelle approche de la bande dessinée met en valeur le rôle des nouvelles technologies d'introduire la lecture dans les cultures numériques. L'Institut français et la commissaire de l'exposition Colombine Depaire proposent à travers cette exposition de découvrir une sélection d'oeuvres illustrant ces nouvelles expériences de lecture qui font la richesse et la singularité de la création française. Expo du lundi 2 novembre au jeudi 24 décembre.