Le Bastion 23 accueille du 8 au 31 août 2019 une grande exposition placée sous le nom « Mosaïque d’été ou L’œuvre qui parle ». Elle comprendra près de 20 artistes de renom, qui rendront hommage au plasticien Mohamed Nedjar par une grande exposition au palais des raïs. Le vernissage aura lieu jeudi 8 de 15h00 à 18h00. « Mosaïque se veut une pléiade d’artistes, de styles, de genres et de sensibilités différentes. Sur initiative du palais des Raïs (Bastion 23), toujours soucieux de répondre à l’attente des artistes, des œuvres de près d’une vingtaine de peintres, seront présentées ce mois d’août 2019 au public », souligne Tahar Boukaroui qui indique que cette expo « rassemble un bouquet de créateurs artistiques si varié, si riche et plein de talents et sensibilités. Un ensemble d’œuvres artistiques qui nous invitent à les découvrir, les contempler un moment, afin peut-être, de percer leurs esprits, décrypter le message et apprécier leur beauté. Une exposition riche par la variété des médiums, de styles et de couleurs. Comme disait Pierre Bonnard « c’est le moment où la couleur se transforme en valeur ». Et de renchérir : « Cette exposition intitulée «Mosaïque d’été» veut donner raison à notre doyen de l’art plastique et la peinture moderne le défunt M’hamed Issiakhem qui martelait «qu’un pays sans artistes est un pays mort, et j’espère qu’on n’est pas mort». C’est une exposition qui veut laisser trace à tout prix, nous rappeler que l’art est l’autre versant de l’humanité, c’est l’ensemble des créations humaines qui expriment une vision sensible du monde. « Notons que les artistes participants sont Adjaout Mostfa, Boukaroui Tahar, Hachemi Ameur, Cherih Djazia, Kerbouche Ali, Bouarour Said, Mezouane Abderrezak, Meziani Nesrine, Zerka Mokrane, Ben Halima Menad, Saâdi Saâdi, Kefsi Ali, Daoud Med, Mouzaoui Mouna, Dweib Mariam, Labidi Med, Hamouche Noureddine.