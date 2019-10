Une exposition collective se tiendra du 14 octobre au 7 novembre 2019, au Palais des raïs, 23, boulevard Ammara Rachid, Casbah, Alger. Présentée par les ambassades du Mexique, d’Indonésie, de la République de Corée et de Turquie en collaboration avec le ministère de la Culture et le Palais des raïs, dans le cadre de la coordination mexicaine du groupe de coopération Mikta. Pour info, Mikta est un mécanisme informel de concertation, établi en 2013, dont les mem-bres sont le Mexique, l’Indonésie, la République de Corée, la Turquie et l’Australie. Le Mexique a assumé la coordination annuelle du groupe le 7 février dernier. Dans ce cadre, les ambassades du Mexique, d’Indonésie, de la République de Corée et de Turquie organisent conjointement l’exposition « Découvrir ».