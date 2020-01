Des photos inédites, jamais archivées, prises dans le Constantinois (de 1958 à 1960) sont actuellement visibles au niveau de la galerie de l’Institut français d’Alger et ce, jusqu’au 15 janvier. L’entrée est libre. A propos de cette exposition, Samira Bendris, responsable des éditions Elibriz écrit : « L’image peut-elle raconter une vie ? Rendre compte du passé ? La photographie est-elle une source pour l’écriture de l’Histoire ? Cette collection privée - épargnée in extrémis de la destruction - du photographe de guerre Jean Marty, est exposée aujourd’hui pour la première fois. Des photos inédites, jamais archivées, prises dans le Constantinois (de 1958 à 1960). Dépourvues de légendes, ces images, d’une éloquence captivante, interpellent. Ces clichés, ces portraits, témoignent aujourd’hui, de l’Algérie des années 50. Un regard, parce que percutant et expressif, peut transcender une image figée. Une scène de vie peut relater un contexte socio-historique donné… À chacun sa lecture de photos d’archives, et par extension, son décryptage de l’histoire. »