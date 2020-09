Sous le patronage de madame la ministre Malika Bendouda, le ministère de la Culture et des Arts lance un événement culturel et artistique, dédié à la rentrée culturelle. Il s’agit du Salon d’arts plastiques algériens. Intitulé « Souffle d’art », « Il s’agit d’un événement culturel marquant sans aucun doute un grand rendez-vous pour dresser une réflexion renouvelée sur l’art algérien. L’objectif de cette manifestation culturelle est de présenter une vue d’ensemble des différentes tendances de l’art algérien », peut-on lire dans sa présentation. Et de poursuivre : « Regrouper des œuvres de plusieurs styles différents: figuratif, naif, expressionnisme, miniatures, calligraphie, sculpture, contemporain...Le ministère de la Culture accorde un intérêt soutenu à la création artistique à travers toutes ses formes d’expression et veille, sans discontinuer, à dynamiser ce secteur si important et indispensable pour la société. Notre souhait est que cette exposition apportera à tout un chacun une réelle satisfaction et contribuera à la promotion de l’art en Algérie », souligne Amal Mihoub, commissaire de l’expostion, qui a ouvert ses portes ce samedi 26 septembre et qui sera visible jusqu’au 16 octobre 2020.