L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel organise l’exposition collective «Rencontre d’ici et d’ailleurs» du 12 au 24 octobre 2019. Le vernissage de l’exposition aura lieu samedi 12 octobre 2019 à partir de 15h30. Cette exposition regroupera Noureddine Benhamed, Arezki Larbi, Khadidja Seddiki, Nadia Spahis ; Tarik Mesli, artistes visuels et Liess Vergess designer, architecte et artiste visuel. «Rencontre d’ici et d’ailleurs» est un projet dédié aux artistes de la diaspora accompagnés d’artistes locaux algériens qui aura trois objectifs ; offrir une visibilité à ces artistes dans leur pays d’origine, l’Algérie, partager et échanger leurs expériences artistiques vécues et pratiquées dans leurs pays de résidence respectifs et enfin initier des projets de résidences de formation au profit des étudiants et des jeunes artistes algériens en arts visuels.