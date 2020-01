L’Etablissement Art et Culture de la wilaya d’Alger organise des expositions d’arts plastiques et d’artisanat dans différentes galeries selon le programme suivant :Galerie d’Arts Asselah Hocine (39,41 rue Asselah-Hocine. Alger), du 11 au 31 janvier 2020 : exposition individuelle de peinture de l’artiste Karima Hamoud et Centre culturel Mustapha Kateb: (05 rue Didouche-Mourad. Alger) : du 11 au 24 janvier 2020: exposition collective d’artisanat spécial Yennayer 2970.