Le vernissage aura lieu le 19 septembre à partir de 15h au Bastion 23. Il s’agit d’une exposition collective de patchwork regroupant 12 quilteuses passionnées de cet art. Un voyage aux couleurs pétillantes et éclatantes, de différents styles et techniques. Le club Atelier Patchwork existe depuis plus de vingt ans. Cette exposition sera visible du 19 au

29 septembre de 9h00 à 17h00 (sauf le vendredi) au palais des Raïs - Bastion 23 - au boulevard Amara-Rachid, Casbah , Alger.