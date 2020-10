L'artiste plasticien algérien, Farid Izemmour prend part au Festival international des arts et de l'architecture «Borders Festival Future Landscapes», prévu à Venise (Italie) du 15 octobre au 29 novembre, indiquent les organisateurs sur la page officielle du festival. Invité à ce festival, Farid Izemmour, sera présent parmi 110 artistes représentant une trentaine de pays. L'artiste exposera au Palazzo Albrizzi-Capello, quatre oeuvres de «Traces», une de ses séries, où il a mis en valeur les lettres alphabétiques arabes dans une calligraphie empreinte de douceur, conçue dans une texture vivante aux couleurs éveillées. Né le 24 septembre 1961 à Alger, Farid Izemmour a manifesté des aptitudes pour le dessin dès son enfance, pour qu'il découvre en 1978 à l'Ecole des beaux-arts d'Alger, l'enluminure et la calligraphie, travail de minutie au sens élevé du détail. Réticent à suivre un schéma d'études préconçu, l'artiste opte pour des études dans le domaine de la santé et obtient à Alger une licence d'instrumentiste, avant de s'établir à Genève (Suisse). Reprenant en main sa vocation d'artiste, il entame des recherches sur le classicisme, l'expressionnisme et le dadaïsme et commence alors à s'identifier dans le courant abstrait en s'imprégnant, notamment de Vassily Kandinski (1866-1944) et Jackson Pollock (1912-1956), deux célèbres peintres du XIXe et XXe siècles. Entre 1991 et 1994, Farid Izemmour se spécialise dans la calligraphie, un art ancestral qu'il entretient depuis 30 ans, en le renouvelant constamment par des explorations de nouvelles lignes et textures. Le «Borders Festival Future Landscapes» de Venise est une rencontre artistique pluridisciplinaire qui regroupe les arts plastiques, la photographie, les installations, l'architecture, la vidéo et les performances.