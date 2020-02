Quand le chant fait écho à la volupté de la peinture. Ce fut le cas en arrivant, dimanche après-midi, à la galerie Ifru Design sise au Télemly. Un cours de chant thérapeutique se déroulait au milieu de cet espace garni de tableaux plein les cimaises. Il s’agit de l’expo «Corpo» de Mouna Benkhodja qui sy déroule jusqu’au 19 février. Une quinzaine de toiles déclinées en peinture à l’huile représentant des portraits de femmes, dévêtues pour la plupart, mais ne montrant rien, seule l’expression du visage, bouche et regard impulsent cette aura de sensualité à ces tableaux pour lesquels il est difficile de décrocher nos yeux. Belle correspondance que cette harmonie du corps et de la mélodie, pensons-nous au milieu de cet ensemble de gens venus s’abreuver de musique !

Cohésionet sensualité

«Un son qui vient du ventre» demande en plus l’enseignant...Et les présents, homme et femmes de s’exécuter en relevant le torse et inspirant un bon coup d’oxygène pour faire sortir leurs plus belles voix. Tout autour, il y a ces femmes, ces regards souvent baissés ou biaisés, et puis ces ombres bien rendues sur cette peinture comme des reflets posés sur le corps de ces femmes, ce côté lascif, doublé d’hésitation, suggérés çà et là avec pudeur et grâce.

Férue et adepte de musique andalouse à l’instar de sa famille paternelle, Mouni Benkhodja se passionne très tôt pour le dessin, soutenue par sa mère et son père caricaturiste à temps perdu, comme elle aime à le souligner. Elle respire l’art pour ainsi dire.

De retour sur Alger pour ses études secondaires, elle aborde la peinture comme une suite logique et opte pour la photographie lors de ses études supérieures, non sans garder la main sur le dessin, jusqu’à son départ pour Rome en 2011 puis Bologne, où tout en entreprenant des études d’interprétariat, elle fréquente l’atelier de l’artiste plasticien David Peretti Poggi, fils du grand peintre Wolfango Poggi, perfectionnant ainsi sa maîtrise technique et artistique.

Regards en tourment

Une passion qui s’en ressent bel et bien à travers cette exposition où « elle espère trouver dans ces corps tourmentés et ces visages aux regards expressifs et aux contours puissants, une once d’humanisme qui manque tant dans ce monde incertain».

Emotion mi-forte,mi-fragile

Visages énigmatiques, aux traits harmonieux, ces femmes peintes avec amour, attirent en tout cas assurément l’attention.

La peinture de Mouni Benkhodja dégage une aura jamais statique mais une fluidité dans les gestes, entre délicatesse et sensualité, dans le mouvement et le regard qui finissent par imprimer à ces tableaux une note de force féminine un tantinet énigmatique, mais incontestablement belle et authentique.

Le nu est sublimé, caché mais détourné dans une sorte de hors champ imaginaire, telle cette femme posant nue qui refuserait de se dévoiler complètement ou encore une autre figée dans sa bulle en extaxe… Et c’est toute l’importance du relief que dit la peinture. Et ainsi naît l’émotion fragile mais palpable de ces corps….en exposition.