Liée à la mémoire torturée des femmes, cette expo est le fruit de deux artistes photographes, à savoir Sonia Merabet et Abdo Shanan. Ayant comme commissaires, Myriam Amroun et Walid Aidoud, cette exposition dont le vernissage se tient ce 6 février est visible jusqu' au 8 mars 2021, et ce, au 82, rue Didouche-Mourad (2ème étage, porte de droite). Notons que ces photos ont déjà été montrées sur les réseaux sociaux. Elles ont été développées dans le cadre du projet «Remchet 3in» en partenariat avec Dima Cinéma, qui s'était engagée entre novembre et décembre de l'année dernière dans une compagne de sensibilisation contre la violence faite aux femmes. Ces visuels sont nés suite à ces actions qui s'inscrivaient dans ce riche programme lié «aux représentations des violences faites aux femmes à l'image». Aussi, nous indique t-on «Untold est une exposition de Sonia Merabet et de Abdo Shanan. Une approche représentative des violences subies et que continuent d'endurer des milliers de femmes en Algérie et ailleurs. Illustrations croisées, de processus de dé-configuration psychique, ou encore de hantises qu'évoque la perception d'une ombre, celle même de soi». Photos intimes ou intimistes, chaque artiste présente ainsi dix images.

Bleu au corps et au coeur

La série de Sonia Merabet est intitulée «Séquelles bleues». Elle met en avant le travail qu'elle maîtrise le mieux, ce subtil mariage entre le clair et l'obscur qui sert à débusquer à chaque recoin d'une image, cette fêlure intérieure qui consacre ici ses photos représentant le plus souvent une femme esseulée, adossée à un balcon, dans une cuisine ou en distinguant par fragments ici et là des bras tendus ou des mains lacérant le drap d'un lit. Sonia Merabet s'évertue à rendre palpable non pas la violence exprimée, mais la douleur sous-jacente que témoignent ces images remplies de mélancolie et de souffrance sourde. Aussi, Abdo Shanan fait parler ses images par quelques bribes évanescentes de flashs anecdotiques. Une sorte de piqûre de rappel dans un mirage lointain qui continue pourtant à faire son effet des années plus tard. En somme, il y a ici comme un voyage dans le temps, une distanciation sciemment matriculée, mais qui imprime une certaine dureté pourtant à ses images. Un tragique qui perdure dans le temps.

Une histoire de famille, des femmes éplorées, violées, comme des secrets de familles, tus et jamais avoués, sont ici confiés en faisant resurgir ce mal tel d'une boite de Pandore que l'on finit par ouvrir et dont la lumière éclabousse tout notre champ du réel. Ces flashs nous sont restitués, comme une envolée brusque de fantômes dans une maison hantée, elles font peur et mal à la fois.

Gravées, elles le sont sur des photos qui rappellent bien les polaroïds d'antan comme le résultat de l'immersion de l'artiste dans le détail du Livre blanc du Réseau Wassila, et le récit de chaque victime dont l'histoire est racontée.

Souvenir de femmes exhumé

Ainsi, c'est cette mémoire étouffée de ces femmes que Abdo Shanan, mais aussi Sonia Merabet tentent de retrouver ici avec en supplément le récit/témoignage combiné à l'émotion née de ces souvenirs encore empreints de brûlures mémorielles pour d'autres.

Des images enfin qui laissent entendre beaucoup de choses. Sombres, mais aussi bien délicates, aussi bien dans la texture que dans le regard que portent ces artistes sur ces femmes et leur quotidien amer... Sur la page facebook de Dima Cinéma Abdo Shanan nous raconte sa démarche: «Avec ces images, je vous invite à interroger la nature de la mémoire de la violence, ou comment une mémoire elle-même peut faire revenir des sentiments traumatiques chez une personne qui a enduré de la violence dans sa vie. Imaginez que ces souvenirs puissent être déclenchés par des événements de la vie quotidienne, des objets banals ou des choses que nous considérons comme heureuses (famille, mariage, enfants..., etc.), imaginez à quel point la mémoire elle-même pourrait devenir violente. Aucune de mes photos n'expliquera ce que Hoda ou Wassila ou tous les autres dans le Livre Blanc ont enduré, aucun d'entre nous n'est capable d'expliquer ou de transmettre ces sensations d'être soumis une telle violence. Mais au moins en s'interrogeant, nous devenons capables de mieux comprendre Hoda et Wassila.».

Né en 1982 en Algérie, Abdo Shanan est diplômé en génie des télécommunications.

Ses photographies sont publiées par plusieurs magazines et il reçoit plusieurs prix. En 2015, il est nominé pour la Magnum Foundation Emergency Fund. En 2016, sa série Journal: Exile a été sélectionnée par l'Addis Fotofest. En 2019, il remporte le prix de la Photographie africaine contemporaine pour son projet

«Dry», la même année, il est sélectionné pour Joop Swart Masterclass par World Press Photo. Pour sa part, Sonia Merabet est née en 1988. Elle vit et travaille en Algérie.

Diplômée en création de mode à Londres, la photographie a toujours été un outil de travail pour ses recherches et projets de stylisme.

Après avoir suivi des stages auprès de couturiers à Londres et à New York au cours des mois qui ont suivi l'obtention de son diplôme, elle rentre à Alger où elle y poursuit sa pratique de styliste et de photographe.

Ses travaux ont été présentés en Algérie et à l'étranger, notamment à Paris, Marseille, Londres, Barcelone et New York.