La célèbre actrice algérienne Rym Takoucht fera partie des membres du jury du Festival maghrébin du film d'Oujda dans sa version one line, qui se déroulera entre les 25 et 29 novembre, a-t-elle annoncé sur son compte Facebook: l'information est égalment visible sur le site Web du festival qui sera exceptionnellement digital cette année.

Pour rappel, Rym Takoucht est comédienne, scénariste et metteur en scène algérienne, diplômée de l'Institut supérieur d'art dramatique. Elle a joué dans plusieurs productions cinématographiques algériennes et étrangères, dont Le thé d'Ania, Mascarades, etc.