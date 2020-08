Le romancier et conteur algérien, Seddik Mahi, devra participer à la 17ème édition du Festival international «Maroc des contes», organisé par l'Association marocaine «Conte' act pour l'éducation et les cultures» en présence de nombre d'artistes, a fait savoir le romancier. Organisé du 7 au 31 août en cours sous le thème «la parole du monde dépasse la Covid-19», l'évènement culturel se déroule en présence de nombre d'artistes créateurs venus des différents pays du monde afin de présenter des oeuvres reflétant la profondeur culturelle et civilisationnelle de leur région. Cette édition porte sur la lutte contre les catastrophes et le renforcement du rôle du conte dans l'éducation des jeunes. L'artiste Mahi, qui a déjà participé à ce festival et à d'autres festivals dans le monde, a publié un nouveau recueil intitulé «Moula Moula et d'autres contes». Outre son expérience dans le théâtre, l'artiste a déjà animé des ateliers de formation à l'Algérie et à l'étranger.