La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a donné son feu vert pour l'organisation d'un festival réel du portail numérique du court-métrage qui aura lieu au mois d'avril 2021, et ce après les explications fournies par le directeur et le créateur de ce festival, Dalil Belkhouider qui a déclaré que «la manifestation virtuelle a accueilli les amoureux du 7ème art de différentes wilayas et même émanant de pays européens et africains. En effet, il est à noter que l'organisation de la 5ème édition a obtenu un écho révélateur parmi la population et les participants. Annaba, ville de la beauté, de saint Augustin, mais aussi la ville de tous ces jeunes qui ont perdu espoir en ayant recours à l'émigration, mérite mieux que ça...c'est ce qui nous amène à donner une autre image de la citoyenneté et à redonner espoir aux jeunes». Et de souligner: « Dans cette optique, nous avons envisagé cette initiative qui a pris la forme d'un festival mensuel en Algérie et au Maghreb. Nous avons reçu de nombreux appels via les réseaux sociaux (facebook) du monde entier et on se retrouve aujourd'hui avec près de 7000 abonnés. À ce titre, nous sollicitons l'organisation réelle de cette manifestation une fois par année.» La ministre de la Culture s'est pour sa part, félicitée pour cette initiative qui pour rappel, a été accomplie sous le patronage de la direction de la culture et à leur tête, monsieur Idris Boudiba, qui, a tant donné pour la réussite de ce festival sans oublier monsieur Rachid Saïdi, directeur de la Maison de la culture. Par ailleurs, un comité de jury a choisi 16 courts-métrages parmi les 35 films qui seront en compétition dont le

résultat sera rendu public le 1er septembre.