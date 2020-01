Sous le patronage du ministère algérien de la Culture et en collaboration avec le ministère chinois de la Culture et du Tourisme et l’ambassade de Chine à Alger, l’opéra d’Alger organise la soirée du Nouvel An chinois et ce, à l’opéra d’Alger Boualem Bessaïeh, le jeudi 16 Janvier 2020. Au cours de cette soirée, le public ira à la découverte de la diversité de la culture chinoise à travers un programme assez riche, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. La fête sera au rendez-vous avec une grande partie des pays asiatiques. A cette occasion, l’opéra d’Alger Boualem Bessaïeh, se parera des couleurs de la Chine. au programme de la danse, de la musique, des chants, des perfor-mances etc.

Fêtes familialesLa fête du Nouvel An chinois, également appelée «fête du printemps», est célébrée non seulement en Chine, mais aussi dans tous les pays de la diaspora chinoise. Les festivités commencent le premier jour de la première nouvelle lune du calendrier lunaire, déterminé par l’observatoire astronomique de la Montagne-Pourpre, près de Nankin. Elles se terminent 15 jours plus tard, avec la première pleine lune. Le calendrier chinois reposant sur les cycles lunaires, la date du Nouvel An varie donc légèrement d’année en année : elle peut ainsi tomber entre le 21 janvier et le 20 février. Une dizaine de jours avant le début de la nouvelle année lunaire, il est de coutume de procéder à un grand nettoyage du foyer, afin de chasser le mauvais sort qui pourrait s’y incruster. Traditionnellement, la veille et le jour du Nouvel An sont réservés aux célébrations familiales, notamment aux cérémonies religieuses en mémoire des ancêtres. Le premier jour de l’année, les membres de la famille s’offrent des enveloppes rouges (hòngbao) renfermant de petites sommes d’argent. Les festivités s’accompagnent de multiples danses et feux d’artifice. Elles culminent lors de la fête des Lanternes, célébrée le dernier jour des fêtes du Nouvel An. Cette nuit-là, on accroche des lampions colorés aux maisons et un repas de réveillon réunit tous les membres de la famille, qui ont souvent effectué de longs déplacements pour l’événement. On consomme des plats traditionnels comme, dans le nord-est de la Chine, les jiáozi (raviolis en forme d’anciens lingots d’or évoquant la prospérité), la soupe de yuanxiao (soupe de boulettes de pâte de riz farcies et sucrées, qui symbolisent l’unité familiale), les fagao ou niángao (gâteaux de farine de riz portant bonheur) et, spécialité de l’Asie du Sud-Est, le yusheng (une salade de poisson cru et de légumes). Pour prendre part à ces festivités à l’opéra d’Alger, il est à noter que le prix d’entrée est fixé à 600DA. Une fête originale qui marie les couleurs, les traditions au son et à l’ambiance festive et enjouée. A ne pas rater.