L’Office national de la culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, est heureux d’annoncer à leur public cinéphile, la sortie des films «La Reine des neiges 2» de Chris Buck et Jennifer Lee, «Le Mans 66» de James Mangold. Les films sont projetés en premier lieu au niveau de la salle Afrique-Alger.

Au programme :

«Le Mans 66» Aujourd’hui jeudi à 14h et 19h.

«Maléfique 2» : à 16h

«Joker» Vendredi 6 novembre à 22h

«La Reine des neiges» : à 10h et 18h

Le Mans 66 à 20h»