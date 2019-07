En effet, si vous habitez à El-Tarf, Béjaïa, Aïn Témouchent ou Mostaganem, il vous sera possible de profiter à la fois d’un bon film et de la brise marine des soirs d’été.

Il s’agit de la cinquième année consécutive où ce «Ciné-Plage» est organisé par le Centre national du cinéma et de l’audiovisuel en partenariat avec l’Eptv et le Cadc. Au programme il est bon à noter que ce seront pour la plupart des films classiques algériens qui seront projetés. L’entrée est libre.

Les régions concernées sont :

El-Tarf : (plage El-Mordjane, El-Kala) : du 29 juillet au 2 août.

Béjaïa : (plage Tichy) : du 5 au 9 août.

Aïn Témouchent : (plage Béni-Saf) : du 19 au 23 août.

Mostaganem : (plage Sablettes) : du 26 au 30 août.