Le CED Les Glycines, le Centre diocèse des Glycines propose une formation et un atelier en dramaturgie. La première est une formation en dramaturgie qui apprend comment écrire pour le théâtre et le cinéma. Ses objectifs sont l'acquisition des bases théoriques et pratiques pour écrire une pièce de théâtre et ou un scénario de film. Ce programme enseigne en détail la structure de la dramaturgie des mécanismes de l'écriture dramatique les outils de la construction du récit. Cela s'adresse à toute personne qui possède un projet d'écriture ou souhaite en concevoir. Cette formation se tiendra du 14 mars au 11 avril 2020 (fréquence : 3 heures/semaine, chaque samedi de 14h00 à 17h00). La session se déroule au Centre des Glycines, sis 5, chemin Slimane-Hocine Alger. La durée de la formation est de 15 heures. Le coût de la formation est de 7 000 DA pour les étudiants et de 10 000 DA pour les salariés. L'inscription se fait par email à l'adresse suivante : [email protected] S'agissant des intervenants, la formation sera animée par Arezki Mellal, membre de la Sacd en France et de l'Onda en Algérie. En seconde position, un atelier de dramaturgie qui consiste à apporter des connaissances générales. Ses objectifs consisteront à porter une appréciation objective par l'acquisition des règles invisibles aux yeux de tous dans une pièce de théâtre, dans un film, mais aussi de permettre d'estimer sa qualité artistique en comprenant le processus de l'écriture mis en œuvre. Ce programme enseigne les bases de la structure de la dramaturgie, des mécanismes de l'écriture dramatique, et enfin établit la distinction entre théâtre et cinéma dans la pratique de l'écriture. Cet atelier d'adresse à toute personne désireuse d'enrichir sa culture générale sur l'écriture de fiction : journalistes, éditeurs… ainsi que décideurs, gestionnaires, cadres d'établissements de culture et de spectacles. Cela se tiendra le samedi 18 avril 2020, toujours au même endroit c'est-à-dire au Centre d'études diocésain, les Glycines. La durée de cet atelier est de 4 heures de 9h00 à 13h00. Le coût de la formation est de 1 500 DA pour les étudiants et de 2 000 DA pour les salariés. L'inscription se fait par e-mail à l'adresse suivante : [email protected] Quant aux intervenants, l'atelier sera animé par Arezki Mellal, membre de la Sacd en France et de l'Onda en Algérie. Pour toute information supplémentaire il est bon de consulter le site: www.glycines.orgou

contacter: [email protected] / Tel : 00213(0)21 23 94 85