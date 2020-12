Si la digitalisation a connu un bond phénoménal cette année, il reste que les sites Web qui tentent de promouvoir l'art contemporain à travers le monde, mais aussi à vendre en participant à faire rehausser de la cote de chaque artiste, existent déjà depuis quelques années maintenant. Certains plus que d'autres ont su intégrer cette vision des choses en étant avant-gardistes. C'et le cas de la Barjeel Art Foundation, une initiative indépendante basée aux Émirats arabes unis, créée pour gérer, préserver et exposer la collection d'art personnelle du sultan Sooud Al Qassemi. En effet, La Barjeel Art Foundation est une organisation artistique à but non lucratif basée à Sharjah, aux Émirats arabes unis. La fondation a été créée en 2010 par l'Emirati Sultan Sooud Al Qassemi pour gérer et exposer sa collection d'art personnelle. Il y a plus de 1.000 oeuvres d'art moderne et contemporain dans sa collection d'art. L'organisation se concentre principalement sur les oeuvres d'art produites par des artistes arabes.

L'art dans la région arabe

Entre 2013 et 2018, la fondation a organisé 23 expositions dans des pays comme l'Égypte, le Royaume-Uni, la Jordanie, les États-Unis, le Koweït, Singapour et l'Iran. En mai 2018, une exposition semi-permanente des principales oeuvres d'art a été inaugurée au Sharjah Art Museum. Tout ceci a pu voir le jour grâce à ce richissime homme d'affaires arabe émirati qui a su investir dans ce créneau, en permettant aux artistes du monde entier de se faire connaître. Ce dernier possède d'ailleurs une riche collection d'ouvres d'art à son actif qui sont disponible en ligne et c'est visible en fonction de chaque pays notamment. Un site tellement bien ordonné que l'on ne peut se perdre.

«Une palette algérienne très éclectique

Ce dernier lance d'ailleurs chaque année un concours de poésie que la Barjeel Art Foundation, cette organisation artistique indépendante basée aux Émirats arabes unis, supervise. Prennent part à cet événement en ligne une centaine de poètes. En plus d'un prix monétaire de 500 $ pour les gagnants et de 250 $ pour les finalistes, des poèmes seront publiés dans la revue Rusted Radishes basée à Beyrouth et seront exposés à la Barjeel Art Foundation aux côtés des peintures. «Le principe directeur de la fondation est de contribuer au développement intellectuel de la scène artistique dans la région arabe en constituant une collection d'art de premier plan, accessible au public, aux Émirats arabes unis.

Une partie de cet objectif consiste à développer une plateforme publique pour favoriser le dialogue critique autour des pratiques artistiques contemporaines, en mettant l'accent sur les artistes ayant un héritage arabe au niveau international», affirme cette plateforme qui possède des oeuvres classées comme nous l'avons dit précédemment soit par artistes, par médium By Medium (collage, installation, mixed media, peinture, photographie, sculpture et enfin video/multi-media) et enfin soit par pays. S'agissant de l'Algérie, il est à noter que la liste compte plus d'une trentaine d'artistes dans son catalogue. Parmi eux, on peut citer, Faycal Baghriche, Abdel Kader Guermaz, Abdelkader Benchamma, Mohammed Khadda, Rachid Koraichi, Mohammed Issiakhem, Hamza Bounoua, Kader Attia, Zoulikha Bouabdellah, Baya, Driss Ouadahi, Abdallah Benanteur, Adel Abdessemed, Djamel Tatah etc. Chaque artiste est présenté par quelqu'une de ses oeuvres, mais aussi avec sa biographie. En tout cette collection compte 1073 oeuvres d'art, à visiter sans plus attendre et faire connaissance avec la crème des artistes contemporains algériens si ce n'est déjà fait et en découvrir d'autres! Un honneur d'ailleurs pour ces nombreux artistes algériens qui dit -on sont fiers de faire partie de cette prestigieuse collection de cet amoureux des arts et de la culture des artistes de la région ou d'obédience arabe..